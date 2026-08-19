Musaba Norwich City'ye Kiralandı
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı 1 yıllığına Norwich City'ye kiraladığını açıkladı.
(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Musaba'nın kiralık transferi konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, 1 sezon boyunca Norwich City forması giyecek Musaba'ya başarı dileklerini iletti
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Spor › Musaba Norwich City'ye Kiralandı - Son Dakika
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?