Denizsiz kentin milli yüzücüsü madalyalara kulaç atıyor - Son Dakika
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Denizsiz kentin milli yüzücüsü madalyalara kulaç atıyor

05.09.2022 11:18

Müsabakalarda 46 altın, 22 gümüş, 7 bronz madalya elde eden Malatyalı 15 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, yeni madalyalar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Müsabakalarda 46 altın, 22 gümüş, 7 bronz madalya elde eden Malatyalı 15 yaşındaki milli yüzücü Tuna Erdoğan, yeni madalyalar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında yüzme sporuna başlayan ve bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 75 madalya elde eden Erdoğan, son olarak katıldığı Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı.

Yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanan şampiyon sporcu, günlük 6 saat antrenman yaparak 20 kilometre kulaç atıyor.

"Çift antrenman yapıyorum, 6 saat yüzüyorum"

Milli yüzücü Erdoğan, AA muhabirine, uluslararası müsabakalarda altın madalya alabilmek için düzenli antrenman yaptığını söyledi.

Bu yıl girdiği ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde ettiğini hatırlatan Erdoğan, " Yunanistan'da Açık Su Yüzme Yarışlarında 800 metrede ikinci oldum. Kocaeli'de 5 kilometre kızlarda ikinci oldum. Portekiz'de Avrupa dördüncüsü oldum." diye konuştu.

Önünde zorlu uluslararası 3 yarış bulunduğunu ve bunlar için zorlu bir antrenman sürecinden geçtiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki hafta sonra Kocaeli Kerpe'de Golden Cup Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları var. Sonrasında Seyşeller'de Dünya Gençler Açık Su Yüzme Yarışları, akabinde Sırbistan'da Decomen Cup Açık Su Yarışması var. Günlük çift antrenman yapıyorum, 6 saat yüzüyorum. Sabah 06.00'da havuza giriyoruz, iki buçuk saat yüzüyoruz. Öğleden sonrada 17.00'de havuzda yüzmeye başlıyoruz. Antrenmanlar yorucu geçiyor, biz de emek göstererek müsabakalara hazırlanıyoruz."

Erdoğan, günlük bir saat ise kondisyon çalıştığını aktararak, katılacağı yarışmalarda birincilik elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise milli yüzücü Erdoğan ile gurur duyduklarını söyledi.

Müdürlükte görevli antrenörlerce Erdoğan'ın yetiştirildiğini ve bu süreçte sporcunun en büyük destekçisinin ise ailesi olduğunu dile getiren Kayhan, "Tuna, hedefin nedir? diye sorduğumuzda, hedefini ortaya koyarak, tek tek sıralamıştır. Tuna, azimli gayretli ve şehrimiz için gurur verici sporcumuz. Önünde güçlü spor müsabakaları var. Bunlardan da ödülle döneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın disiplinli bir sporcu olduğuna dikkati çeken Kayhan, şunları kaydetti:

"Her zaman sabah erkenden hazırlıklarını yapıyor, bir bakıyorum, tam olimpik yüzme havuzunun kapısında bekliyor. 'Hayırdır bu kadar erken neden geldin Tuna' diye soruyorum ve antrenmana geldiğini söylüyor. Başarı, gayret, disiplin ve istemekle olacaktır. Çocukların hedefi çok büyük, adım adım hedeflerine ulaşıyorlar."

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Kaynak: AA

su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizsiz kentin milli yüzücüsü madalyalara kulaç atıyor - Son Dakika

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