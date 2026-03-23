Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim

23.03.2026 19:07
Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki günlerine değinen deneyimli kaleci, ''Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim.'' sözleriyle müjdeyi verdi.

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na geri dönüşü ve Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

4 yıl aradan sonra milli takıma çağrılması hakkında konuşan Fernando Muslera, ''Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı. Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak." dedi.

''TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEĞİM''

39 yaşındaki deneyimli file bekçisi Galatasaray kariyerini değerlendirerek, Türkiye'ye ileride geri döneceğini açıkladı ve "Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim." sözlerini sarf etti.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Fernando Muslera son olarak, "Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları." değerlendirmesini yaptı.

Estudiantes, Galatasaray, Uruguay, Türkiye, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
