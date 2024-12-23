Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz - Son Dakika
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Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımının Kayserispor'u 5-1 yendiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Muslera, sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya ''Sezon sonu görüşürüz'' yanıtını verdi.

23.12.2024 09:21  Güncelleme: 09:27
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından, Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"8 PUAN FARK ÇOK ÖNEMLİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Muslera, "Öncelikle çok önemli bir 3 puandı. İlk yarıda gitgelli bir maç oldu ama ikinci yarı daha kontrollüydük. Çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde lider olarak devam ediyoruz. 8 puan fark çok önemli. İlk yarının bitmesine 2 maç var. Uzun bir yolumuz var, Avrupa, lig, kupa var. Her hafta elimizden geleni yapmalıyız. Çok mücadele etmeye devam etmeliyiz. Çünkü, çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz" dedi.

"SEZON SONU GÖRÜŞÜRÜZ"

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız kaleci "Sezon sonu bırakacak mısın, devam edecek misin? sorusuna ise, "İnandığım şu ki, herhangi bir şey söylemem gerekmiyor. Çok mutluyum. Çok iyi devam ediyorum. Yaptığım işi seviyorum. Sezon sonu görüşürüz. O zaman konuşmamız gerekirse konuşuruz" yanıtını verdi.

Muslera\'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz

Kayserispor, Galatasaray, Kayseri, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz - Son Dakika

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