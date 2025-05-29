Muslera Galatasaray'a Duygusal Veda

Muslera, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda ediyor
Fernando Muslera: Yarın son maçıma çıkacağım
"Yarınki maçta son dakikalarımı oynayacağım. İlk günden beri kupalar alacağıma inanmıştım. Gurur duyduğum 14 sene sonra buradan ayrılmış olacağım. 2011'de bu güzel ülkeye bu güzel kulübe gelirken en doğru kararı almışım. Herkese teşekkür ediyorum."
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