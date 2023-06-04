Muslera: 'Gurur duyuyorum'

Fenerbahçeliler'in nefret ettiği bayrak, 27 yıl sonra yine o ismin ellerinde

Sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray ile kazandığı kupalara değinen Muslera, "Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım, gurur duyuyorum tabii ki. Derbiyi 3-0 yendiğimiz için de mutluyum. Hep birlikte çalıştık ve amacımıza ulaştık" dedi.

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Muslera, sarı-kırmızılı takımla bu sezon 35 mücadelede 29 gol yerken 17 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.