Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerine son veren ve takımdan ayrılan Fernando Muslera, gelecek sezon formasını giyeceği yeni takımını açıkladı.
Ferrnando Muslera, Arjantin Ligi ekibi Estudiantes'e imza atacağını ifade etti. Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti." dedi.
Sözlerine devam eden Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
Muslera'nın Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Muslera yeni takımını açıkladı: 14 yıl sonra yeni kulüpteyim - Son Dakika
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