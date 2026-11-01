Muslera\'dan üst üste can yakan hatalar

Arjantin Ligi’nin 15. haftasında Estudiantes ile Instituto karşı karşıya geldi. Muhteşem heyecana sahne olan ve 3-3'lük beraberlikle biten mücadelede Fernando Muslera'nın performansı maça damga vurdu.

3. DAKİKADA TOPU KAPTIRDI VE GOL

Maçın 3. dakikasında savunmadan gelen pası kontrol eden 40 yaşındaki file bekçisi, kendisine baskı uygulayan Facundo Suarez’i çalımlamak isterken topun kontrolünü kaybetti. Fırsatı kaçırmayan Suarez, boş kaleye topu göndererek Instituto’yu 1-0 öne geçirdi.

HAVA TOPUNDA DA HATA YAPTI

İkinci yarının hemen başında kullanılan kornerde ise kalesini terk eden Muslera, çıkış zamanlamasını ayarlayamadı. Hava topuna yükselen Leonel Mosevich, deneyimli kaleciden önce davranıp kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.