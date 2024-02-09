Muslu Belediyespor, 2. Amatör Lig\'e dönüş yapıyor

Spor

Üç yıl aradan sonra yeşil sahalara dönüş yapan Muslu Belediyespor, 2. Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Suat Recepkethüda, yeni sezona ilişkin umutlu konuştu ve "sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon" temennisinde bulundu.

Kulübün iddialı bir kadroyla liglere geri döndüğünü belirten Recepkethüda, bu sezonki hedeflerinin önce 1. Amatör Lige, ardından da Süper Amatör Lige yükselmek olduğunu ifade etti. Muslu Belediyespor'un antrenmanlarına 12 Şubat'ta, deneyimli hocalar Özden Özdemir ve Batuhan Özdemir önderliğinde başlayacağı duyuruldu.

Yeniden yapılanma ve gelişim sürecine giren Muslu Belediyespor, futbol severlerin ve yerel topluluğun desteğiyle eski başarılarına ulaşmayı ve hatta onları aşmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı, tüm futbolseverleri ve destekçileri yeni sezonda takımlarına destek olmaya davet etti. - ZONGULDAK