Stat: Muş Şehir
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı
Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Dk. 99 Muhammet Fatih Yıldırım), Akın Akman (Dk. 60 Halil Yılmaz), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 60 Ebu Sıddık Çelik), Cem Çelik (Dk. 67 Kadir Torbacı), Ahmet Sun (Dk. 87 Noyan Öz), Yakup Alkan (Dk. 67 Taha Ahmet Balsu), Metin Yüksel
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend (Dk. 46 Samudio), Milosevic (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 87 Taha Osman Özmert), Gaich (Dk. 75 Petrusenko), Djenepo (Dk. 60 Van de Streek)
Goller: Dk. 45 Efe Karaoğlu (Muşspor), Dk. 82 Bünyamın Balcı (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Metin Yüksel, Dk. 63 Sarp Tenim, Dk. 111 Muhammet Fatih Yıldırım (Muşspor), Dk. 40 Milosevic (Onvo Antalyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Onvo Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3 - Son Dakika
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