Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3 - Son Dakika
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Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3

Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3

Ziraat Türkiye Kupası'nda Muşspor, Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, penaltılarda elendi.

18.12.2024 17:49
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Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Dk. 99 Muhammet Fatih Yıldırım), Akın Akman (Dk. 60 Halil Yılmaz), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 60 Ebu Sıddık Çelik), Cem Çelik (Dk. 67 Kadir Torbacı), Ahmet Sun (Dk. 87 Noyan Öz), Yakup Alkan (Dk. 67 Taha Ahmet Balsu), Metin Yüksel

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend (Dk. 46 Samudio), Milosevic (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 87 Taha Osman Özmert), Gaich (Dk. 75 Petrusenko), Djenepo (Dk. 60 Van de Streek)

Goller: Dk. 45 Efe Karaoğlu (Muşspor), Dk. 82 Bünyamın Balcı (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Metin Yüksel, Dk. 63 Sarp Tenim, Dk. 111 Muhammet Fatih Yıldırım (Muşspor), Dk. 40 Milosevic (Onvo Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Onvo Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muşspor 1-1 Onvo Antalyaspor: Penaltılarda 4-3 - Son Dakika
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