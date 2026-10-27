Muşspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek 4. eleme turuna yükseldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Muşspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek 4. eleme turuna yükseldi. İlk yarıyı Cem Çelik'in penaltı ve Ferdi Burgaz'ın 19. dakikadaki golleriyle 2-0 önde bitiren Muşspor, 81. dakikadaki gole rağmen turu geçti.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Muşspor, deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek tur atladı.
Mersin Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Hakan Aktaş düdük çaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 13. dakikada penaltıdan Cem Çelik, 19. dakikada ise Ferdi Burgaz ile goller bulan Muşspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Mersin temsilcisi maçın 81. dakikasında Oğuzhan Erdoğan ile 1 gol bulsa da Muşspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Muş ekibi, adını 4. eleme turuna yazdırdı.
Kaynak: AA
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