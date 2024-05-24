Muşspor, Eskişehir'deki Play-off Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Muşspor, Eskişehir'deki Play-off Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Muşspor, Eskişehir\'deki Play-off Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Muşspor, Eskişehir'de oynayacakları TFF 3. Lig play-off finali için Muş'taki hazırlıklarını tamamladı ve şehirden ayrıldı. Muşspor, final maçında şampiyonluk için mücadele edecek.

24.05.2024 12:21
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Muş spor, Eskişehir'de pazar günü oynayacakları TFF 3. Lig play-off finali için Muş'taki hazırlıkları tamamladı ve şehirden ayrıldı.

TFF 3. Lig'de sezonun düğümü pazar günü çözülecek. TFF 2. Lig'e çıkacak olan son takımlar, Eskişehir ve İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmalarla belirlenecek. Play-off müsabakalarında oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak final oynamaya hak kazanan Muşspor, 2. Lig yolunda son maçını Eskişehir'de Tokat temsilcisi Erbaspor'a karşı oynayacak.

Teknik Direktör Ercüment Coşkundere yönetiminde 1071 Spor Kompleksi'nde bulunan antrenman sahasında Muş'taki son hazırlıklarını tamamlayan Muşspor, bugün hava yolu ile Bursa'ya hareket etti. Bursa'dan kara yolu ile Eskişehir'e geçecek olan Muşspor kafilesi burada yapacağı son bir antrenman ile final maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

"20 yıllık hayali gerçekleştirmek istiyoruz"

Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muşspor Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere, Muş'un 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Coşkundere, "Bu sezon için yaptığımız son idmanla hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Uçakla Bursa'ya uçacağız oradan da Eskişehir'e geçeceğiz. Pazar günü oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. En büyük temennimiz maçı kazanıp şampiyon almaktır. Bizim hedefimiz bu. Şehrin tarihine inşallah uzun bir yıllar sonra şampiyonluk yaşayan bir takım hocası ve bir takım olarak dönmek istiyoruz. Bunun içinde enerjimiz iyi seviyede, Çocuklara iyi durumda her hangi bir problemiz olduğunu düşünmüyoruz. Erbaspor'un da kendilerine göre planları var. Bizim de kendimize ait planlarımız var. Taraftarlarımız bizim her zaman sahadaki 12. adamımız, bu maçta daha çok olacağını düşünüyoruz. Çünkü Muş şehri adına önemli bir maç. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bize güvensinler, inansınlar, maçın sonuna kadar bizi desteklesinler, dualarını esirgemesinler. Bizimle beraber olsunlar, 12. adam olarak yerlerini alsınlar biz de inşallah onlara şampiyonluğu ve kupayı getirelim" ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Efe Karaoğlu ise güzel geçen bir sezonun ardında finale çıktıklarını söyledi. Karaoğlu, "Hem saha içinde hem de saha dışında sürekli ilerleyen bir grafiğimiz var. Bunu da pazar günü Eskişehir'de takım olarak taçlandırmak istiyoruz. Çünkü bu şampiyonluğu hak eden bir toplum var. Biz hazırız en iyi şekilde bugüne kadar geldik, finali en iyi şekilde mücadele edip, bu şampiyonluğu Muş şehrine getireceğimizden eminiz. Çünkü bir birbirimize inancımız tam, güvencemiz tam, çok güzel birlikteliğimiz var. İnşallah bunu sonunda şampiyonluk olarak Muş'a armağan edeceğiz. Çünkü yıllardır bu şehir profesyonel anlamında bir takım olmamış. Bizler buraya geldiğimizde bunun bilincinde geldik. Hepimizin burada üzerine yüklediğimiz bir misyon var. Tek amacımız bu şehrin yıllar sonra hayal ettiği 2. Lig'e kavuşturmak olacaktır" dedi.

Takımın ikinci kaptanı Ömer Çetinbaş da, Muş spor taraftarlarını maça davet ederek, "Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluğa sadece bir adım kaldı. Play-off'lara, takım olarak çok iyi hazırlandık. Final maçları her zaman zor olur. Şu an final maçına odaklandık. Bütün Muş şehrine, Muş taraftarlarına olan inançlarını kaybetmesinler. İnşallah 20 yıllık hasreti sona erdirip, kupayı alıp şehrimize döneceğiz. Bir Muşlu hemşerimiz kardeşiniz olarak çevre illerdeki bütün Muşlu kardeşlerimizi, abilerimizi maça davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muşspor, Eskişehir'deki Play-off Finali İçin Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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