Muşspor\'un TFF 3. Lig\'deki Mücadelesine Destek Veren Kulüp Başkanı Nevzat Kaya

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Muşspor'un TFF 3. Lig'deki mücadelelerine önemli destek veren Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, aynı zamanda Trabzonspor Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor. Kaya, sahibi olduğu firma ile tam 25 yıldır Muşspor'a büyük bir sevda ve destekle yaklaşıyor.

1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Muşspor'un 3. Lig'de mücadele ettiği dönemde takımın ana sponsorluğunu üstlenen Başkan Kaya, kulübe olan bağlılığını ve tutkusunu uzun yıllardır sürdürüyor. Bu destek, Muşspor'un güçlenmesine ve yerel futbolun gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

Nevzat Kaya'nın önderliğinde Muşspor'un yükselişi: 3. Lig'e dönüş hikayesi

Muşspor'un Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, sarı-beyazlı takımın zorlu süreçler yaşadığı amatöre düşüşünün ardından takıma olan desteğini sürdürdü. 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonlukla, kentin 18 yıllık profesyonel lig özlemini sona erdiren Muşspor'un başarı hikayesinde Kaya'nın önemli bir rolü oldu.

Başkan Kaya, 3. Lig'deki ilk sezon öncesi yaşanan sıkıntılardan sonra kulüp başkanlığı görevini üstlenerek, Muşspor'a maddi ve manevi destek sağladı. Bu destekler, takımın tekrar 3. lige yükselmesinde önemli bir etken oldu. Kaya'nın liderliğinde Muşspor, sadece sahadaki performansıyla değil, aynı zamanda kulübün ekonomik gücünü artırarak başarı grafiğini yükseltti.

Kaya, Muşspor'un profesyonel liglerde olması gerektiğini ve bu şehrin bunu hak ettiğini belirterek, "Trabzonspor'da yönetici olduğum dönemde Muşspor 3. Lig'de mücadele ediyordu. Ben o zaman Muşspor'un profesyonel liglerde sürekli olması gerektiğine inandım ve ilk olarak 1999 yılında takımımıza ana sponsor olduk. 2001 yılına kadar firmamız olarak Muşspor'a destek olduk. Ardından takımın ligden düşmesinin ardından da sürekli olarak Muşspor'u takip ettim ve desteğimi sürekli olarak devam ettirdim. Çok şükür ki 2022 yılında tekrar profesyonel lige çıkma başarısı gösterdik. Geçtiğimiz sezon herkesin bildiği üzere biraz sıkıntılı başladı. Buna rağmen ligi 8. sırada bitirerek Playoff oynamayı sonuna kadar kovaladık. Bu, bence ilk sezon ve sıkıntılı bir sürecin ardından iyi bir sonuçtu. Bu sezon ise geçen yıla göre daha iyi şartlarda lige başladık ve şu anda da 2. sırada bulunuyoruz" dedi.

"Herkes bu takıma sahip çıkmalı"

Başarının hayal olmadığını ve herkesten önce şehirde yaşayanların başarıya inanması gerektiğini altını çizen Başkan Kaya, "İnşallah sezon sonu 2. Lig'e çıkacağız. Bunun için önce şehir inanmalı. Camiası, taraftarı, teknik ekibi, futbolcusu, basınıyla bir bütün olmalı, birlikte olmalı. İyi de kötü de oynasa herkes takıma sahip çıkmalı. İçerde, dışarıda olan herkes elinden gelen maddi manevi desteği vermeli. Milletvekili, Belediye Başkanı, Özel İdare Genel Sekterliği, şehirdeki büyük şirketler ve iş insanlarımız artık bu takıma sahip çıkmalı. Çünkü bugün biz varız yarın olmayabiliriz. Bu takımın ve şehrin profesyonel liglerde kalması gerekiyor. Bunlar bir araya gelirse başarı sürekli hale gelir. Başarıda süreklilik istiyorsak herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Muşspor için maddi manevi üzerime ne düşmüşse yerine getirmeye çalıştım ve her zaman Muşspor'un yanında oldum. Bizim anlayışımıza göre insan sevdiği için bir şeyi harcarken sözünü etmemeli, hesap yapmamalı. Ben de hiçbir zaman Muşspor için bir şeyler yaparken sözünü etmedim. Çünkü benim için gerçekten Muşspor sevgisi her şeyin üstünde" ifadelerini kullandı. - MUŞ