3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Söke 1970'te Serkan Baziya'dan sonra 28 Ekim'de göreve gelen teknik direktör Ömer Kaplan'la da yollar ayrıldı. Kaplan, takımın başında ligde çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi gördü. Söke temsilcisinde bu sezonki üçüncü teknik adam olarak göreve Mustafa Ali Gözlükaya getirildi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Ali Gözlükaya ile anlaşmaya varmıştır. Mustafa Ali Gözlükaya'ya hoş geldin diyor ve kendisine kulübümüzde başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

43 yaşındaki Gözlükaya, son olarak Denizli İdmanyurdu'nda teknik sorumlu olarak çalışmıştı.