Mustafa Altındağ: "Kazanmasını bildik" - Son Dakika
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Mustafa Altındağ: "Kazanmasını bildik"

17.04.2022 21:04

- Mustafa Altındağ: "Kazanmasını bildik" Adanaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Kazanmasını bildik.

- Mustafa Altındağ: "Kazanmasını bildik"

ANKARA - Adanaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, "Kazanmasını bildik. Bundan sonra da önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü evinde ağırladığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Altındağ, "Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bugün önemli bir maç oynadık. Oyuncularımız her iki yarıda da iyi mücadele verdiler. Kazanmasını bildik. Bundan sonra da önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Bizi yalnız bırakmadıkları için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Altındağ: Kazanmasını bildik
Mustafa Altındağ: Kazanmasını bildik
Mustafa Altındağ: Kazanmasını bildik

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Kaynak: İHA

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