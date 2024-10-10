Mustafa Bozbey: Bursaspor\'un Başarısı Şehre Hava Katıyor

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor'un başarıları ile şehirde ayrı bir hava yaşattığını belirterek, "Seneye şimdiden hazırlık yapmak zorundayız. Oradaki futbolcuları belirleyip sözleşme yapmak lazım. Bursaspor yönetimine artık herkes güveniyor. İyi bir sinerji yakalandı. Takım arayı biraz açsın, herkesten daha fazla destek isteyeceğiz" dedi. Başkan Bozbey, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nu 24 saat yaşayan bir merkez haline getirmek istediklerini, Bursaspor yönetiminin hazırladığı projeyi destekleyeceklerini ifade etti. Başkan Bozbey, Atatürk Stadyumu'na bir anı tribünü ve altını müze yapmak istediklerini hatırlatırken, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun kapasitesinin 5 bin seyirciye çıkarıldığı müjdesini verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyarete TSYD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi İlhan Öztat, Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Başkan Yardımcısı İhsan Altıkardeş, Sayman Volkan Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri Sedat Yoğurtçu ile Saadetin Tamer Tuna katıldı.

"Güzel günler bizi bekliyor"

Nesine 3'ncü Lig'de mücadele eden Bursaspor'un sezona hızlı bir giriş yaptığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Beyaz'ın artık tüm şehrin takımı olduğunun altını çizip, "İnanıyoruz ki Bursaspor üst lige yükselecek. Hedefimiz Timsah'ın yeniden evi konumundaki Süper Lig'de yer almasıdır. Bunun için camia kenetlendi. Güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Başkan Bozbey, Bursaspor'un gelecek seneyi şimdiden planlamak zorunda olduğunu kaydederek, "

Takım biraz arayı açsın her kesimden daha fazla destek isteyeceğiz. Seneye şimdiden hazırlık yapmak zorundayız. Başka türlü olmaz. Önümüzdeki sezon lig biraz daha farklı. Oradaki oyuncuları şimdiden belirleyip sözleşme yapmak lazım. Timsah Arena için Bursaspor yönetimi bir proje hazırlıyor. İlave bir şey gerekirse biz de destek vereceğiz. Orasını 24 saat yaşayan bir bölge haline dönüştüreceğiz. İnsanlar kafeye gidip oturabilir, ailece oturabilirler, orası müsait. Stat ile ilgili epey bir toparlama yaptık 5 aydır. Halen eksikleri gideriyoruz. Bir çok şey var. Yeni yeni bulgulara ulaştık. Makine var orada. Makinenin güneşi yansıtan bir cihaz olduğuna şahit olduk. Hiç kullanılmamış. Getirilmiş bırakılmış. Elektrik parası ile çim maliyetini yaptığın zaman çime daha fazla para harcıyoruz. Sahanın zemini için de çalışma yaptık." İfadelerini kullandı

Atatürk Stadyumu'nda bir anı tribünü, altını da müze olarak proje hazırlığında olduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Orada anılar var. Orayı yeniden canlandıracağız. Atatürk Spor Salonu'nun inşaatı devam ederken, kapasiteyi 5 bin seyirciye çıkardık. Orasının inşaatı da kısa sürede bitecek" diye konuştu

Cadde otoparkların ücretli olup olmaması, gelirinin Bursaspor'a bırakılmasıyla henüz karar alınmadığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Cadde otoparklarla ilgili, karardan sonra 5-6 ay izleyelim görelim dedik. Vatandaştan da esnaftan da şikayet var. Bazı yerlerde esnaftan, bazı yerde vatandaştan çok şikayet var. Araştırma devam ediyor. Özellikle de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Özlüce, Gazi Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Atatürk Caddesi'nde 6-7 noktada araştırma sonucuna göre bir yöntem belirleyeceğiz. Esnafa da vatandaşa da nasıl olmasını istersin diye soruyoruz. Ücretli olsun yönünde ağırlıklı. Belirli saat ücretsiz olsun. Yarım saat bir saat ücretsiz olabilir. Neticede vatandaşın mülkiyeti. Ama kontrol etmek, denetim yapmak ve herkesin kullanımını sağlamak gerekiyor. Esnaf diyor ki apartman sakini buraya koyuyor ertesi güne kadar kalıyor. Mal indiremiyorum. Gelirinin kanalize edilmesiyle ilgili konuşuruz. Yasal prosedüre bakmak lazım.Ancak Bursaspor'un kalıcı gelire ihtiyacı var. Bu otoparklardan ziyade daha farklı nitelikli ve sürdürülebilir bir gelire ihtiyaç var. Belirli dönemlerde bunu da ilave reklamlar da olunca önü açılır. Hep beraber başaracağız" şeklinde konuştu. - BURSA