Mustafa Dalcı'nın Ankaragücü İlişkisi - Son Dakika
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Mustafa Dalcı'nın Ankaragücü İlişkisi

Mustafa Dalcı, MKE Ankaragücü'nde farklı dönemlerde toplam 57 maçta görev yaptı.

11.02.2025 18:47
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Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın görev yaptığı takımlardaki maç ortalaması dikkati çekiyor.

MKE Ankaragücü ile 4. kez anlaşan Mustafa Dalcı, sarı-lacivertli kulüpte daha önce toplam 57 karşılaşmaya çıktı. MKE Ankaragücü'ne ilk gelişinde "geçici teknik direktörlük görevinde" 12 karşılaşmada görev alan Mustafa Dalcı, sonrasında ise teknik direktör olarak 3 karşılaşmada kulübede yer aldı.

Başkent ekibinde 2021-22 sezonunda yeniden göreve getirilen Mustafa Dalcı, 42 maç görevde kaldı ve MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

Dalcı'nın Süper Lig'in 2022-23 sezonundaki ilk 3 maçın ardından görevden alındığı sarı-lacivertli kulüple yolları, 2024-25 sezonunda yeniden kesişti. Başkent ekibi, 23. haftadaki 1-0'lık İstanbulspor yenilgisinin ardından Dalcı'yı tekrar takımın başına getirdi.

Bu sezon 3. takımını çalıştıracak

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'un teknik direktörü olan 51 yaşındaki Mustafa Dalcı, 10 maç kulübede yer aldıktan sonra 29 Ocak'ta Sakaryaspor'un başına geçti. Yeşil-siyahlı kulüpte sadece 1 maça çıkabilen Mustafa Dalcı, 6 Şubat'ta takımdan ayrıldı, 5 gün sonra ise MKE Ankaragücü ile anlaştı.

Kariyeri boyunca 9 kulüpte toplam 140 maç görev yapan Mustafa Dalcı, takım başına 15 maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Başkent Akademi FK (19 maç), Osmanlıspor (14), Zonguldak Kömürspor (11), İstanbulspor (0), Gençlerbirliği (16), Manisa FK (12), Adana Demirspor (10) ve Sakaryaspor'da (1) görev aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mustafa Dalcı'nın Ankaragücü İlişkisi - Son Dakika

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