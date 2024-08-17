Mustafa Gürsel: 'Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti' - Son Dakika
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Mustafa Gürsel: 'Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti'

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, 'Günden güne daha iyi olacağız. Oyun gücümüzü daha da geliştireceğiz. Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti' dedi.

17.08.2024 21:26
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- Mustafa Gürsel: "Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti"

ANKARA - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Günden güne daha iyi olacağız. Oyun gücümüzü daha da geliştireceğiz. Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yaz mevsiminde saat 17.00'de maç oynamanın zorluğuna değindi. Sıcak havaya rağmen iki takımın da güzel bir mücadele sergilediğini söyleyen Gürsel, şunları kaydetti:

"Maça biraz tutuk başladık. Maçın başında gol yiyip ondan sonra kazanmak güzel bir şey. Keçiörengücü takımının ön hattı hızlı oyunculardan kurulu. Öne geçtikten sonra çok tehlike oluşturabilecek bir takım. Oyunun geneline baktığımızda ilk yarıda golün dışında pozisyon vermedik. Golü de bulduk berabere sonuçlandı. İkinci yarıda onlar da bulabilirdi, biz de atabilirdik. Nasip bizden yanaydı. Son kornerde golü bulduk ama oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Yeni oluşturmaya çalıştığımız bir takım. Günden güne daha iyi olacağız. Oyun gücümüzü daha da geliştireceğiz. Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti."

Mustafa Gürsel: \'Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Buradan üç puanla ayrılmak bizi memnun etti' - Son Dakika

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