- Mustafa Gürsel: "Kazanamasak da 1 puan aldığımız için mutluyuz"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takıma karşı iyi bir oyun sergilediklerini dile getirerek, "Kazanamasak da 1 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İkinci yarının ilk maçıydı. Kendi sahamızda oynadığımız için kazanarak başlamak istiyorduk. Gençlerbirliği, bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Kendi açımızdan mücadeleye iyi de başladık. Fakat hakemin üst üste gösterdiği sarı kartlardan oyuncularım etkilendi. Daha sonra golü yedik ve geriye düştük. Rakibimiz tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yaptığımız hataları iyi değerlendirebilen bir oyuncu topluluğuna sahipler. İkinci yarıda kurduğumuz baskı ile golü bulduk fakat devamını getiremedik. Bugün evimizde kazanamasak da 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bundan sonra da alacağımız puanlarla ligi daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Gençlerbirliği'ne de kalan maçlar için başarılar diliyorum" diye konuştu.