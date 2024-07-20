Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu'na çağrıda bulundu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Trabzonspor Yönetim Kurulu'na çağrıda bulundu.

Hacıkerimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Kongre sürecinde Trabzonspor'un desteklediği adaya karşı rakip listede yer alan eski Trabzonspor yöneticisi Yalçın Orhan'ın Trabzonspor'a rağmen ve karşısında duruşunu Trabzonspor'un kurumsal kimliğine ve camianın birlik ve bütünlüğüne bir meydan okuma olarak algıladığımdan, Trabzonspor Yönetim Kurulu'na bir dilekçe ile başvurmuş bulunmaktayım. Camianın fertlerinin bundan sonraki süreçte tekrar böyle durumlar yaşamaması için Trabzonspor Disiplin Kurulu'nun bir an önce toplanıp ihraç kararı alması, birlik ve bütünlüğü koruyacağı gibi tekrar böyle durumların yaşanmasını da engelleyecektir. Trabzonspor Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'ndan bu konuda gereğini yapmalarını saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. - TRABZON