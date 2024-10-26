Mustafa Varank Bursaspor Maçında

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor-Kütahyaspor maçında tribünde taraftarlarla izledi.
Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sahasında Kütahyaspor ile karşılaştı. 42 bin 740 taraftarın takip ettiği müsabakayı Bursa Milletvekili Mustafa Varank da takip etti. Tribünde maçı izleyen Varank'ı gören taraftarlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müsabakayı Bursaspor 3-0'lık skorla kazandı. Öte yandan tribünlerin Türk bayraklı şovu maça damgasını vurdu. - BURSA
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