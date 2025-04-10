Mustafa Yazan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Kayseri'de düzenlenen ve halen devam eden Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +110 kiloda birinci olarak altın madalya kazanan milli sporcu Mustafa Yazan memleketi Hüyük ilçesinin gururu oldu. Yazan, altınla ödüllendirildi.

Türkiye şampiyonu olan Mustafa Yazan, Hüyük Kaymakamlığı ile Hüyük Belediyesini ziyaret etti. Babası Harun Yazan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Yurdakurban ile birlikte ziyaretleri gerçekleştiren milli sporcu Yazan'ı elde ettiği başarısından ötürü tebrik eden Kaymakam Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer başarılarının devamını diledi. Yazan'a Türk bayrağı ve cumhuriyet altını hediye edildi. Türkiye şampiyonu olan milli sporcu Mustafa Yazan elde ettiği başarıyla milli takıma da seçilerek ülkesini bu yıl yapılacak Avrupa Şampiyonasında temsil edecek. - KONYA