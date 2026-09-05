MXGP Türkiye'nin 9'uncusunda sporcular zorlu parkurda en hızlı tur için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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MXGP Türkiye'nin 9'uncusunda sporcular zorlu parkurda en hızlı tur için kıyasıya mücadele etti

MXGP Türkiye\'nin 9\'uncusunda sporcular zorlu parkurda en hızlı tur için kıyasıya mücadele etti
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Afyonkarahisar'da 9'uncu kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye), serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Binlerce motor sporları tutkununun izlediği zorlu parkurda yarışçılar, hafta sonu yapılacak MXGP, MX2 ve Avrupa etaplarındaki finaller için avantaj sağlamaya çalıştı.

AFYONKARAHİSAR'da bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) antrenman ve ısınma turlarıyla başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXGP Türkiye'de dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası motokrosçular pistteki yerlerini aldı. Bugün gerçekleştirilen serbest antrenman ve sıralama turlarında yarışçılar, zorlu parkurda en hızlı dereceyi yapmak ve yarış gününe avantajlı konumda başlamak için mücadele etti. Tribünleri dolduran binlerce motor sporları tutkunu, sporcuların ısınma turlarındaki nefes kesen viraj performanslarını ve yüksek atlayışlarını ilgiyle takip etti. Hafta sonu boyunca MXGP, MX2, MX2 Women ve Avrupa Motokros Şampiyonası etaplarında büyük çekişmeye sahne olacak pistte, ısınma turlarının ardından final yarışlarına geçilecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Afyon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MXGP Türkiye'nin 9'uncusunda sporcular zorlu parkurda en hızlı tur için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MXGP Türkiye'nin 9'uncusunda sporcular zorlu parkurda en hızlı tur için kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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