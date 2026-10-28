Nagehan Tutuş, WTAF 2026 Dünya Şampiyonası'nda 140, 90 ve 70 metrede ok atacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nagehan Tutuş, WTAF 2026 Dünya Şampiyonası'nda 140, 90 ve 70 metrede ok atacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nagehan Tutuş, WTAF 2026 Dünya Şampiyonası\'nda 140, 90 ve 70 metrede ok atacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Nagehan Tutuş, Karadeniz Ereğli'den Güney Kore'ye hareket etti. Tutuş, şampiyonada ilk kez 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde ok atacağını belirterek heyecanlı olduğunu söyledi.

World Traditional Archery Federation (WTAF) tarafından düzenlenen WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Nagehan Tutuş, Karadeniz Ereğli ilçesinden Güney Kore'ye doğru yola çıktı.

Daha önce birçok uluslararası geleneksel okçuluk yarışmasına katılarak önemli deneyimler kazanan başarılı sporcu Nagehan Tutuş, dünya şampiyonasında 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde ok atacak. Söz konusu mesafelerde ilk kez yarışacak olan Tutuş, zorlu mücadele öncesinde heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek"

Şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan Nagehan Tutuş, "Güney Kore'de düzenlenecek WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek üzere Ereğli'den yola çıktım. Daha önce birçok uluslararası geleneksel okçuluk yarışmasında yer aldım. Bu kez 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde mücadele edecek olmak benim için ayrı bir heyecan ve önemli bir deneyim olacak. Zorlu bir yarışma beni bekliyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve güzel sonuçlarla dönmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Tutuş, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, bana inanan ve yanımda olan tüm Kdz. Ereğli halkına gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Yasin Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Destekleri üzerimizde çok büyük. Bu süreçte yanımızda olması ve verdiği destek benim için çok kıymetli. Dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissetmek bana güç veriyor. Hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıGüney KoreKaradenizTürkiyeEreğliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:55
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:08:56. #7.13#
SON DAKİKA: Nagehan Tutuş, WTAF 2026 Dünya Şampiyonası'nda 140, 90 ve 70 metrede ok atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei