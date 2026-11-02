Namağlup ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Namağlup ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu 4. maçında yarın Sleza Wroclaw'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenerek namağlup ünvanını korumak istiyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ise deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu dördüncü maçında yarın Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenerek namağlup ünvanını korumak istiyor.

Mersin ekibinden yapılan açıklamaya göre başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, Sleza Wroclaw müsabakasına iyi hazırlıklarını belirtti.

Maçtan kayıpsız ayrılmayı hedeflediklerini bildiren Yıldızoğlu, şunları kaydetti:

"Deplasman turundaki üçüncü maçımızda Sleza Wroclaw karşısında en iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Son günlerde geliştirdiğimiz basketbolu bu maçta da devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizin şu ana kadar Avrupa Kupası galibiyeti bulunmuyor. Onlar da eminim ki kendi evlerinde çok mücadele edeceklerdir ancak biz bu maçtan kayıpsız dönmek istiyoruz."

Grubundaki üç maçtan da galibiyetle ayrılan Mersin ekibi ile Sleza Wroclaw arasındaki müsabaka, yarın saat 20.30'da Polonya'nın Wroclaw kentindeki KGHM Sleza Arena'da oynanacak.

ÇİMSA ÇBK Mersin, D Grubu ilk maçında konuk ettiği Polonya takımını 72-59 yenmişti.

Kaynak: AA
Ceyhun YıldızoğluMersinÇimsaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:16:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Namağlup ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android