Namağlup lider Batman Petrolspor, Bodrum FK deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor

Trendyol 1. Lig'de namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan Batman Petrolspor, 7. haftada yarın Bodrum FK ile deplasmanda yapacağı maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde ilk hafta oynadığı maçtan beraberlikle ayrılan Batman temsilcisi, sonraki 5 karşılaşmasını kazanmayı başardı.

Bu sezon oynadığı 6 karşılaşmadan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Batman ekibi, topladığı 16 puanla ligde zirvede yer alıyor.

İkinci sıradaki Bursaspor ile arasında 1 puan bulunan Batman Petrolspor, son olarak sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Batman temsilcisi, Bodrum FK karşısında da kazanarak namağlup liderliğini sürdürmek istiyor.

"Lig devam ediyor ve uzun bir maraton"

Batman Petrolspor Teknik Direktör Selçuk Şahin, AA muhabirine, lige yeni yükselen bir takım olarak sezon hazırlıklarına erken başladıklarını söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige hazır başladıklarını belirten Şahin, ilk maça kadar transferleri de hemen hemen bitirdiklerini dile getirdi.

Selçuk Şahin, şöyle devam etti:

"İlk maçın son saniyesinde yediğimiz gol bizi biraz üzmesine rağmen çok çabuk reaksiyon verdik ve toparladık. Sonraki maçları da zaman zaman çok iyi oynayarak, istediklerimizi yaparak, zaman zaman iyi mücadele ederek kazanmasını bildik. Oynadığımız bütün maçlar bence izleyenlere keyif vermiştir. Son ana kadar oyunu bırakmayan, mücadeleyi bırakmayan bir ekibimiz, oyuncu grubumuz var. O anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik elde ettik. Ligin lideriyiz. Şu an her şey iyi gidiyor ama henüz başarmış olduğumuz bir şey yok. Lig devam ediyor ve uzun bir maraton. Bundan sonraki süreçte de biz bu istekle, azimle, arzuyla devam edeceğiz."

"Umarım bu seri devam eder"

Çok zor ve iddialı takımların olduğu bir ligde mücadele ettiklerini vurgulayan Şahin, "Biz yenilmeden sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hem bizim maçlarda hem diğer maçlarda sonuna kadar her şey olabiliyor. Çok keyifli bir lig. Önceliğimiz tabii ki iyi oyun ve iyi oyunun sonucunda da skor alabilmek. Umarım bu seri devam eder. Ne kadar devam ettirebileceğiz bunu göreceğiz ama çok sert ve iyi takımların olduğu bir ligde mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar yenilmedik, bileğimiz bükülmedi. İnşallah bundan sonra da aynı istek, aynı azimle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batman Petrolspor taraftarının motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Şahin, "Buraya gelmeden önce Batman halkının Petrolspor'a olan sevgisini açıkçası görmüştüm. Hem videolarda hem bazı maçları izledim. Şampiyonluk kutlamalarını izledim. Orada çok belliydi, çok ciddi bir destek var, büyük bir sevgi var Petrolspor'a karşı. Bunu orada çok net gördüm. Tabii maçlar başlayınca bunu çok daha iyi anladık." dedi.

"Doğu ve Güneydoğu'daki takımların yükselişi renk kattı"

Doğu ve Güneydoğu'da futbolun geliştiğinin çok net ortada olduğunu anlatan Selçuk Şahin, "Bu herkese bir heyecan ve renk veriyor. Lige de renk verdiğini düşünüyorum. Doğu insanı zaten çok misafirperver. Gelen her takımı çok sıcak karşılıyor. Ülkenin her yeri çok değerli ve önemli bizim için. Ülkemizin her yerine gitmeyi, maçları oynamayı, oraları görmeyi çok istiyoruz. Her bölgeden takımların da başarılı olmasını isteriz. Son dönemdeki bu Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'daki takımların yükselişi gerçekten renk kattı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ciddi efor sarf ediyoruz"

Batman Petrolspor'un Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da ligin ilk 6 haftasında oluşan puan tablosundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Elde ettikleri namağlup seriyi sürdürmek için çabalayacaklarını dile getiren Jo, "Burada kadromuzdaki her oyuncumuzun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca teknik ekibimiz, kulüp ekibimiz ve çalışanlarımızla bu yönde ciddi efor sarf ediyoruz. Sezon sonunda kalbimizdeki tek büyük hedefimiz şampiyonluk görmek." şeklinde konuştu.