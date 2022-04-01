Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da - Son Dakika
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Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da

01.04.2022 20:19
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da

Sami Gider İzmir Süper Amatör Play-Off Beyaz Grup'unu 13 puanla şampiyon tamamlayan Çeşme Belediyespor, adını BAL'a yazdırmayı başardı.

Sami Gider İzmir Süper Amatör Play-Off Beyaz Grup'unu 13 puanla şampiyon tamamlayan Çeşme Belediyespor, adını BAL'a yazdırmayı başardı.

Geçen hafta Özçamdibispor BAL Ligine çıkan ilk takım olurken, ikinci takım ise bugün oynadığı rakibi Ege Üniversite Gençlik takımını 2-1 mağlup ederek 13 puanla şampiyonluk elde etti ve BAL'a çıkan ekip oldu

En son 1992 yılında 3. Lig'den düşen Çeşme Belediyespor, 2022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkarak 30 yıllık hasretine son verdi.

2021-2022 sezonuna Teknik Adam Nedim Akgül ile başlayan ve ardından Zafer Çağın ile devam eden Çeşme Belediyespor, Play-Off'larda da başarılı çalıştırıcı Hakan Kara ile BAL'a çıkarak yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Rüzgarlı havada oynanan maçın ilk dakikalarında baskılı futbol tercih eden Çeşme Belediyespor, 10. dakikada Ali Kartal'ın sürüklediği topu Mert'e göndermesi ve Mert'in ceza alanı içine harika pasına Mehmet Selçuk Adaş golle sonuçlandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Oğuzhan Çevik ile 28.dakikada net gol fırsatından yararlanamayan Çeşme ekibi 45'de Kubilay'ın pasını Ali Kartal golle sonuçlandırmasına rağmen, karşılaşmanın hakemi Aykut Göçer, ofsayt gerekçesi ile golü saymadı ve devreyi Çeşme Belediyespor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda dakikalar 50'yi gösterdiğinden Çeşme Belediyespor Ali Kartal ile net gol fırsatından yararlanamadı. Oyuna sonradan dahil olan İsmet Gökseloğlu 72'de yakaladığı net gol fırsatını değerlendiremedi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Kubilay'ın İsmet'e verdiği pas sonucunda İsmet Gökseloğlu, Ali Kartal'ı gördü, Ali Kartal ceza alanı içinde skoru 2-0'a getiren golün sahibi oldu. Mücadelenin uzatma dakikalarında Ege Üniversitesi Gençlik Spor takımı Murat Çakır ile farkı 1'e indiren golü buldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmayı Çeşme Belediyespor 2-1 kazanarak BAL Ligine çıktı.

Başkan Oran, tribünden destek verdi

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, karşılaşmayı Kulüp Başkanı Paşa Hüseyin ile birlikte takip ederken, maç sonunda teknik heyet, oyuncu grubu ve taraftarla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Çeşme taraftarı 90 dakika susmadı

Karşılaşma öncesi ve karşılaşma başlama düdüğü ile 90 dakika takımını destekleyen Çeşme Belediyespor taraftarı maç sonuna kadar takımlarını destekledi. - İZMİR

Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da
Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Namağlup şampiyon Çeşme Belediyespor BAL'da - Son Dakika


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