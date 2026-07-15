Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri Başladı

Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı

Kandıra Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Namazgah Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyona 32 başpehlivan katılıyor.

Kandıralı iş insanı Erhan Başaran'ın güreş ağalığını üstlendiği organizasyon, kortej yürüyüşü ve mehteran gösterisiyle başladı.

Tartı ve kayıt işlemlerinin ardından eleme müsabakaları için er meydanına çıkan pehlivanlar, peşrev çekerek rakiplerini yenmek için mücadele etti.

Etkinlik alanı çevresinde kurulan stantlarda coğrafi işaretli yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Güreşler, gün boyu sürecek eleme karşılaşmalarının ardından bugün yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.