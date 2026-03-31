Nando de Colo Kısmi Yırtık Geçirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nando de Colo Kısmi Yırtık Geçirdi

31.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nando de Colo'nun sol kalfında kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nando de Colo, takımımız Fenerbahçe Beko'nun 29 Mart tarihinde Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sol kalf bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından kısmi yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nando de Colo'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 22:08:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.