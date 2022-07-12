Manchester United , Valencia , Lazio, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de görev alan Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadığı Portekiz Milli Takımı'nda ise 112 maçta 23 gole imza attı.

Kaynak: AA

Avustralya, Luis Nani, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nani, kariyerini Avustralya'da sürdürecek - Son Dakika

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