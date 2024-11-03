Napoli, Atalanta'ya 3-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Napoli, Atalanta'ya 3-0 Mağlup Oldu

Napoli, Atalanta\'ya 3-0 Mağlup Oldu

Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Atalanta'ya 3-0 yenilerek 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

03.11.2024 17:28
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Serie A'nın 11. haftasında lider Napoli sahasında karşılaştığı Atalanta'ya 3-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 10. ve 31. dakikalarda Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Ev sahibi takım ikinci yarıda baskısını artırsa da 90+2. dakikada Mateo Retegui'nin golüyle Atalanta sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Napoli'nin ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Antonio Conte'nin öğrencileri bu yenilgiye rağmen 25 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Puanını 22'ye çıkaran Atalanta ise zirve iddiasını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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