Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor

19.11.2022 12:55
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinde önemli rol oynayan İtalyan yetenek avcısı Massimiliano Maddaloni bu kez gözünü Arda'ya dikti. Genç futbolcu bu sezon 1500 dakika süre almazsa sözleşmesinde 20 milyon euro olan serbest kalma bedeli 5 milyon euroya inecek. İtalyan ekibinin hedefi ise ocak ayında sarı-lacivertlilere 20 milyon euro ödeyerek Arda'yı renklerine katıp sezonu Fenerbahçe'de bitirmesine izin vermek.

Sezona damga vuran Napoli, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'den maksimum verim alıyor. İtalyan devinin bir başka sarı-lacivertli futbolcu Arda Güler için de harekete geçtiği öğrenildi.

SERBEST KALMA BEDELİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kim Min-Jae'yi Napoli'ye kazandıran İtalyan yetenek avcısı Massimiliano Maddaloni şimdi de gözüne Arda Güler'i kestirdi. Genç futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ise Napoli'nin elini güçlendirirken Fenerbahçe'yi düşündürüyor.

SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRMESİ TEKLİF EDİLECEK

Arda Güler'i düşük bir miktara bırakmaya hiç niyeti olmayan Fenerbahçe, genç futbolcunun sözleşmesindeki madde sebebiyle hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu sezon 1500 dakika süre almazsa sözleşmesinde 20 milyon euro olan serbest kalma bedeli 5 milyon euroya düşecek Arda için İtalyan ekibi formülü buldu. Napoli, ocak ayında 20 milyon euro vererek, Arda'nın sezonu Fenerbahçe'de bitirmesini teklif edip sarı-lacivertlileri ikna etmeye çalışacak.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Napoli kancası! Sözleşmesindeki madde uykuları kaçırıyor - Son Dakika
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