İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin oyuncuları, Brezilyalı takım arkadaşları Juan Jesus'a yapıldığı iddia edilen ırkçılığı protesto için Atalanta maçı öncesinde seremonide diz çökme eylemi yaptı.
Napoli'nin bugün Diego Armando Maradona Stadı'nda Atalanta'yı ağırladığı ve 3-0 yenildiği karşılaşma önündeki seremoni, ilginç bir protestoya sahne oldu.
Seremoni sırasında Napolili oyuncular hep birlikte, ABD'deki spor müsabakalarında ırkçılık karşıtı sembol bir eylem olan; tek dizlerinin üzerine çökmeyi, takım arkadaşları Juan Jesus için yaptı. Napolili oyuncular, Jesus'a ligde Inter ile oynadıkları bir önceki müsabaka sırasında Interli Francesco Acerbi tarafından yapıldığı iddia edilen ırkçılığı diz çökerek protesto etti.
Napoli taraftarları da Juan Jesus'a ırkçı ifadeler sarf ettiği ileri sürülen ve federasyona bağlı spor hakiminin kanıt yetersizliğinden ceza vermediği Acerbi aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, tribünlerde de "Irkçılığa hayır" yazılı pankartlar yer aldı.
Protestoya yol açan olay
Serie A'nın 29. haftasında 17 Mart'ta oynanan Inter-Napoli maçının ardından konuk Napoli takımından Juan Jesus'un, Interli Francesco Acerbi'nin müsabaka içinde kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesi ülkede gündem yaratmıştı.
Bu iddiaların ardından İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 36 yaşındaki Acerbi'nin İtalya Milli Takımı'nın 22 ve 24 Mart'taki Venezuela ve Ekvador maçlarının kadrosundan çıkarıldığını duyurmuştu.
Irkçılık suçlamasıyla federasyon spor hakimliğine sevk edilen Acerbi, hafta içinde kanıt yetersizliğinden aklanarak herhangi bir ceza almamıştı.
Bu karar, Napoli ve Juan Jesus tarafından "şaşkınlık" ve "hayal kırıklığı" ile karşılanmıştı.
Napoli Kulübü, Serie A'nın futbolda ırkçılık karşıtı kampanyalarına katılmayacağını, bu konuda kendi yollarını izleyeceklerini belirtmişti.
Son Dakika › Spor › Napoli Oyuncuları Irkçılığı Protesto Etti - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleri, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci gün alet elemeleri gerçekleştirildi. Erkekler paralel barda Mert Efe Kılıçer 6'ncı, Kerem Şener ise 8'inci olarak finale kaldı. Erkekler barfikste de Mert Efe Kılıçer 8'inci olarak finale ismini yazdırdı. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor. Organizasyon, yarın finallerle sona erecek.
Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'de milli sporcu Umalt Demirel, erkekler 73 kiloda bronz madalya kazandı. Turnuva, yarın sona erecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçlarla devam eden idman tamamlandı.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketleri, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yapıldı. Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?