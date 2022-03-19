Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2 - Son Dakika
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Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2

19.03.2022 21:07
Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Kemal Mavi (xx), Kemal Elmas (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Sinan (xx), Oğuzhan (xxx), Seyfettin (xx), Emre (xx), Cisse (xxx), Muhammed Himmet (xxx) (Dk. 89 Mahmut), Ba (xx) (Dk. 80 Cem x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Kemal Mavi (xx), Kemal Elmas (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Sinan (xx), Oğuzhan (xxx), Seyfettin (xx), Emre (xx), Cisse (xxx), Muhammed Himmet (xxx) (Dk. 89 Mahmut), Ba (xx) (Dk. 80 Cem x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 68 Gomes xx), Abdullah (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 89 Kehinde)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Oğul Kaan (x) - Mehmet (xx), Emin (xx), Ali (x), Bülent (xxx), Abdurrahman (xx), Eray (x) (Dk. 55 Kemal xx), Berk (x) (Dk. 61 Bertu Alican x), Gökhan (xx) (Dk. 61 Arda Hilmi x), Bregu (x) (Dk. 81 Novak x), Kassongo (xxx)GOLLER: Dk. 21 Muhammed Himmet, Dk. 47 Oğuzhan, Dk. 52 Cisse (Menemenspor) - Dk. 59 Kassongo, Dk. 83 Kemal (Boluspor)KIRMIZI KART: Dk. 57 Ali (Boluspor)SARI KARTLAR: Cisse (Menemenspor) - Ali, Abdurrahman, Bülent (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig 29'uncu hafta mücadelesinde Nasadoge Menemenspor evinde Beypiliç Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Muhammed Himmet, Oğuzhan ve Cisse atarken, Bolu ekibinin gollerini Kassongo ve Kemal kaydetti. Konuk takımda Ali, 57'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Menemenspor 35 puana ulaşırken, Boluspor 35 puanda kaldı.

20'nci dakikada konuk ekip etkili geldi. Ali'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Berk'in topuk pasında Kassongo gelişine vurdu, kaleci Batuhan iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.21'inci dakikada Menemenspor öne geçti. Sol kanattan kontratağa çıkan ev sahibi ekipte Abdullah'tan topu kapan Eray'ın kısa düşen geri pasında araya giren Muhammed Himmet, kaleci Oğul Kaan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 1-0.40'ıncı dakikada soldan ceza sahasına giren Bregu yerden ceza yayına çıkardı, Kassongo bekletmeden vurdu, top Batuhan'da kaldı.İlk yarı Menemespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.47'nci dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Abdullah ceza sahasına ortaladı, arka direkte Oğuzhan kafayla topu filelere yolladı: 2-0.52'nci dakikada Menemenspor 3'üncü golü buldu. Sağ çaprazdan Abdullah'ın ceza sahasına ortasında Cisse kafayı vurdu, yerden seken top köşeden ağlarla buluştu: 3-0.57'nci dakikada konuk ekipten Ali Keten, orta sahada Muhammed Himmet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.59'uncu dakikada Gökhan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Kassongo karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı avladı: 3-1.83'üncü dakikada Boluspor farkı 1'e indirdi. Soldan Bülent'in altı pasa ortasında topla buluşan Kemal, sırtı dönük pozisyonda dönerek topu filelere gönderdi: 3-2.

90+4'üncü dakikada Boluspor'un Emin'le attığı gol, pozisyon öncesi faul gerekçesiyle iptal edildi. Menemenspor maçı 3-2 kazandı.


- İzmir
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Beypiliç, Boluspor, Menemen, Himmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nasadoge Menemenspor - Beypiliç Boluspor: 3-2 - Son Dakika
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