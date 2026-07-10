Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için Avusturya'ya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Ake, Avusturya'ya geldi. Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından profesyonel futbol A takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır. Hoş geldin Nathan." ifadeleri kullanıldı.
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