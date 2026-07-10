FENERBAHÇE'nin yeni transferi Nathan Ake, takımın Avusturya kampına dahil oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe'de yeni transferler kampa katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ile Dünya Kupası'nda görev yapan 31 yaşındaki savunma oyuncusunun Avusturya kampına dahil olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Nathan Ake, sağlık kontrollerinin ardından Profesyonel Futbol A Takımımızın Avusturya kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Nathan Ake Fenerbahçe Kampında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?