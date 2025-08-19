Navasartyan Yaz Festivali Başlıyor - Son Dakika
Navasartyan Yaz Festivali Başlıyor

19.08.2025 16:45
22-24 Ağustos'ta Kınalıada'da gerçekleşecek festivalde spor, sanat ve eğlence dolu etkinlikler var.

4. Geleneksel Navasartyan Yaz Festivali, 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde, Türk Telekom ve Spor Toto sponsorluğunda Kınalıada'da dördüncüsü yapılacak festivalde binlerce yıllık bir geleneğin günümüzdeki yansıması spor, sanat ve kültür bir araya getirilecek.

Luys Medya'nın organizatörlüğündeki Navasartyan Yaz Festivali, üç gün boyunca Kınalıada'da devam edecek. Festivalde futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, su topu, satranç, dart, masa tenisi ve tavla olmak üzere toplam 10 farklı branşta müsabakalar düzenlenecek. Festival, sporun yanı sıra konserler ve renkli etkinliklerle ada halkına ve ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca festival alanında yüz boyama ve şişme oyun alanları gibi çeşitli etkinlikler gün boyu çocuklar için devam edecek.

Festivalin ilk gününde Türk müziğinin usta ismi Nükhet Duru'nun yanı sıra Majak Toşikyan, Petro Dıvarcı, Ari Barutoğlu, Bartev Garyan ve Yani Kordomenidis sahne alacak.

Organizasyonun kapanış seremonisi 24 Ağustos Pazar günü saat 20.30'da yapılacak. Seremoninin ardından saat 21.15'te sanatçı Bengü sahneye çıkacak.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Türkiye, Gençlik, Spor, Son Dakika

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
