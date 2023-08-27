Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Kenan Sofuoğlu\'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Son Güncelleme: 27.08.2023 18:18

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosiklet kazası geçirdi. Viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu ''tankslapper'' adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı. Sofuoğlu, oğlunu kontrol ettikten sonra yeniden piste dönmesini sağladı.

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun araç kullanımıyla sık sık gündeme gelen 4 yaşındaki oğlu Zayn, kaza geçirdi.

KAZA YAPTI

Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu 'tankslapper' adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.

Nazar değdi! Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı

"AĞLIYOR AMA ACIDAN DEĞİL"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Nazar değdi! Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı
Nazar değdi! Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Kenan Sofuoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı - Son Dakika
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