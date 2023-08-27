Kenan Sofuoğlu\'nun 4 yaşındaki oğlu kaza yaptı

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun araç kullanımıyla sık sık gündeme gelen 4 yaşındaki oğlu Zayn, kaza geçirdi.

KAZA YAPTI

Küçük motosikletiyle viraja giren Zayn, motosikletin yalpalaması sonucu 'tankslapper' adı verilen bir olay yaşadı ve kaza yaptı. Yere düşen Zayn bir anda ağlamaya başladı.

"AĞLIYOR AMA ACIDAN DEĞİL"

Kenan Sofuoğlu, Zayn'ı kontrol etmeye gelip ardından da oğlunu motive ederek yeniden ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medyasında yapılan paylaşımda, "Ağlıyor ama acıdan değil yarışı kazanamadığı için. Sonra tekrar piste çıkıp kazanıyor" ifadeleri kullanıldı.