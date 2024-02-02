Nazilli Belediye Spor Boksörü Tevfik Akkaş Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Mersinde 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Naci Oral Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Nazilli Belediye Spor boksörü 51 kilogramda Tevfik Akkaş ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Boks arenasından gelen zaferle mutluluğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Kulübümüz antrenörü ve Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç hocamız eşliğinde zorlu ve güzel geçen kamp dönemi çalışmalarının sonrasında ikinci kez 51 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan, emeğinin karşılığını alan sporcumuz Tevfik Akkaş ile antrenörümüz Yavuz Kılıç'ı tebrik ediyorum .Sporcumuz 2-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Pre şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında ve yıl içinde yapılacak Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve Nazilli'mizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphem yok. Nice başarılarda imzamız olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN