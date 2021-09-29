Nazilli Belediyespor'a kaptan sözü
29.09.2021 11:08
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk mağlubiyetini Amed Sportif deplasmanında alıp ardından geçen haftayı bay takım olarak geçen Nazilli Belediyespor'da kaptan Mehmet Ersavaş, bu hafta Zonguldak Kömürspor'u yeneceklerini söyledi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk mağlubiyetini Amed Sportif deplasmanında alıp ardından geçen haftayı bay takım olarak geçen Nazilli Belediyespor'da kaptan Mehmet Ersavaş, bu hafta Zonguldak Kömürspor'u yeneceklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bay haftasını atlattık. Bu hafta sonu Zonguldak deplasmanına gideceğiz. İyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta mağlup olduk ama iyi top oynadık. Bu hafta Zonguldak Kömürspor da galip geldi ancak biz iyi bir takımız. İnşallah gidip oraya 3 puanla döneriz. Takımda arkadaşlık durumu çok iyi, herkes birbiriyle samimi. Güzel bir ortamımız var. Aldığımız skorlarla iyi bir başlangıç yaptık ve inşallah bu hafta sonunda da üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.
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