Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik

25.04.2022 12:27
Nazilli Belediyespor'a Önal'dan tebrik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'u 5-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor'a başkan Ünal Önal'dan kutlama geldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'u 5-2 mağlup eden Nazilli Belediyespor'a başkan Ünal Önal'dan kutlama geldi.

Eskişehir'de gençleri oynatma fırsatı bulduklarını belirten Önal, "Altyapımızda yetişen ve 3 gün önce profesyonel imzayı atan 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, oyuna girdikten 3 dakika sonra golünü atarak hem altyapımıza önemli bir mesaj hem de camiamıza umut ışığı verdi. Nazilli Belediyespor olarak ilçemizdeki ve bölgemizdeki tüm gençlerimizin elinden tutmak istiyoruz. Her geçen gün altyapıdan yetişen sporcularımızın sayısının artması bizi sevindiriyor. Bu gençlerimiz, şehrimizin ve takımımızın gurur kaynağı oluyor. Aydın'da keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda sporcu gencimiz var. Biz bu gençlerimizi keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.


- Aydın
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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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