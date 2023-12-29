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Nazilli Belediyespor, altyapıdan iki genç oyuncuyu A takımına dahil etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, altyapıdan iki genç oyuncuyu A takımına dahil etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ikinci yarıya hazırlanırken altyapısında yetişen U19 takımından Volkan Bozyiğit ve U17'den Ali Yakup Akgül'ü A takım kadrosuna dahil etti. Ayrıca, sakatlanan kaleci Ömer Kavurkacı da İzmir'de ameliyat oldu. Nazilli ekibi, yarın hemşehrisi Efeler 09 SFK ile özel bir maçta karşılaşacak.

Nazilli Belediyespor, altyapıdan iki genç oyuncuyu A takımına dahil etti
29.12.2023 - 11:30,
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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıya hazırlanan Nazilli Belediyespor, altyapısında yetişen U19 takımından Volkan Bozyiğit ve U17'den Ali Yakup Akgül'ü A takımı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatan kaleci Ömer Kavurkacı da İzmir'de özel bir hastanede ameliyat oldu. İkinci yarının hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Nazilli ekibi, yarın 3'üncü Lig'deki hemşehrisi Efeler 09 SFK'yla özel maçta karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: DHA
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