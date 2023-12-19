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Nazilli Belediyespor, Ankaraspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Ankaraspor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Nazilli Belediyespor, Play-Off potasının dışında kaldı. Sarı kart cezalıları bulunan takım, yarın evinde Ankaraspor ile karşılaşacak.

Nazilli Belediyespor, Ankaraspor ile karşılaşacak
19.12.2023 - 11:03,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip Play-Off potasının dışında kalan Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankaraspor'la karşılaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda Selim Özen'in düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalıları Yakup Emre ve Özkan, mücadelede forma giyemeyecek. Grupta devrenin son haftasını bay takım olarak geçecek siyah-beyazlı ekip kendisi için ilk yarının son maçı öncesinde 26 puanla grupta yedinci sırada bulunuyor. Ankaraspor ise 28 puanda.

Kaynak: DHA
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