Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika
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Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler

05.09.2022 17:54
Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı '30 Ağustos'tan 5 Eylül'e Kurtuluşumuzun 100. Yılında' şanlı zaferin 100. yıldönümünde Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret edip 650 kilometre pedal çevirerek Nazilli'ye döndü.

Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı '30 Ağustos'tan 5 Eylül'e Kurtuluşumuzun 100. Yılında' şanlı zaferin 100. yıldönümünde Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret edip 650 kilometre pedal çevirerek Nazilli'ye döndü.

Büyük zaferin ve Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında güzel bir projeye imza atan Nazilli Belediyespor Bisiklet Takımı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren büyük taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret ederek sabah saatlerinde Nazilli'ye dönerek ilçede yapılan 5 Eylül kurtuluş günü etkinliklerine katıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sporcuları tek tek tebrik etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karahisar, Kütahya, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaferin 100. yılında 650 kilometre pedal çevirdiler - Son Dakika

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