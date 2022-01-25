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Nazilli Belediyespor'da çifte acı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da çifte acı

25.01.2022 12:07
Nazilli Belediyespor'da çifte acı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazarspor mağlubiyetiyle 6 maçlık yenilmezlik unvanını kaybedip Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor çifte acı yaşadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazarspor mağlubiyetiyle 6 maçlık yenilmezlik unvanını kaybedip Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor çifte acı yaşadı. Nazilli Belediyespor Başkanı ve Nazilli Belediye Başkanvekili Soner Yelkovan ile Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı ve Nazilli Belediyespor Yöneticisi Kadir Mutlu'nun anneleri aynı gün hayatlarını kaybetti. Soner Yelkovan'ın bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 86 yaşındaki annesi Yıldız Yelkovan yaşama gözlerini yumdu. Kadir Mutlu'nun annesi Ayten Mutlu da 84 yaşında yaşamını yitirdi. Yelkovan ve Mutlu'nun anneleri için Nazilli Koca Camisi'nde cenaze namazı aynı anda kılındı.

Cenazeye Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Nazilli Belediyespor teknik heyeti ile futbolcuların tümü  katıldı. Başkan Soner Yelkovan, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Yelkovan ve Mutlu, taziyeleri birlikte kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Yelkovan ve Ayten Mutlu, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazilli'nin grupta yarın evinde oynaması gereken Amed Sportif maçı, ligdeki tüm karşılaşmalarla birlikte olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenmişti.


Nazilli Belediyespor'da çifte acı
Nazilli Belediyespor'da çifte acı
Nazilli Belediyespor'da çifte acı
Nazilli Belediyespor'da çifte acı
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Futbol Federasyonu, Pazarspor, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da çifte acı - Son Dakika Spor


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