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Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

08.02.2022 11:05
Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna dahil etti.

Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 19 yaşındaki futbolcu, "Kulübümüzün hedeflerini çok iyi biliyorum. Bu amaç doğrultusunda en iyisini yaparak takımıma katkı sağyaşacağım" dedi. Sezonun ilk yarısında Boluspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve 1'inci Lig'de 4 maçta forma giyen Diyar toplamda 2 gol kaydetti. Ege ekibinde Diyar'ın transfer edilmesiyle Muhammet Ali Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.


Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı
Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı
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Futbol Federasyonu, Play Off, Boluspor, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da Diyar imzaladı - Son Dakika Spor


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