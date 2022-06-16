Nazilli Belediyespor Gelişim Ligleri Sorumlu Yöneticisi Baskın Aksoy ve Nazilli Belediyespor Gençlik Gelişim Koordinatörü Osman Aktar kontrolünde, Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Mahmut Esin Girgin gözetiminde çalışmalarına devam eden futbol okulu'nun yaz dönemi başvuru ve kayıtları sürüyor. Nazilli Belediye meydanında açılan kayıt standı 20 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere 5 gün boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak ve yeni kayıtlar alınacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor Futbol Okulu kayıtları devam ediyor - Son Dakika

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