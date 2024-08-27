Nazilli Belediyespor, Giresunspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

Nazilli Belediyespor, Giresunspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşması için hazırlıklara başladı. Takım, antrenmanlarda pas oyununa odaklanmayı ve daha fazla pas seçeneği oluşturmayı hedefliyor. Nazilli Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

27.08.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak olan Nazilli Belediyespor galibiyet parolasıyla hazırlıklara başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sezonun ilk maçı olan Giresunspor karşılaşması hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Spor Kompleksi Haluk Alıcık Tesisleri'nde teknik direktör Özkan Kılıç gözetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ve 4'e 2 top kapma çalışmasının ardından, takım dar alanda üç ekip halinde çift kale maç yaptı. Teknik direktör Özkan Kılıç, oyuncularına pas oyununa odaklanmalarını ve sahada daha fazla pas seçeneği oluşturmalarını söyledi. Futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Yaklaşık 2 ay süren kamp döneminin ardından Nazilli Belediyespor, Giresunspor maçına odaklandı. Hedef, ligin ilk maçından galibiyetle ayrılarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak. Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maç ise saat 19.00'dabaşlayacak.

Nazilli Belediyespor, Giresun maçı öncesi kanat oyuncusuna kavuştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sezonun ilk maçı öncesi finansman arayışını sürdürürken, bir yandan da takıma yeni oyuncular katıyor. Siyah-beyazlı yönetim, sağ kanat oyuncusu Emrullah Ertuş'u renklerine bağladı. Hazırlık maçlarında kanat bölgesinde eksiklikleri fark edilen Nazilli Belediyespor, 23 yaşındaki oyuncu ile ön bölgesini güçlendirdi. Emrullah, Nazilli'ye geldikten sonra anlaşma sağladı ve hemen antrenmanlara başladı.

Futbol kariyerine Kurtalanspor'da başlayan Emrullah Ertuş, 2022 yılında Amed Sportif'e transfer oldu. Pazarspor ve Siirt Özel İdarespor'da forma giyen Emrullah, geçtiğimiz sezon 3. Lig'de 25 maçta 3 asistlik bir performanssergiledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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