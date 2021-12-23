Nazilli Belediyespor hedefte kalmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Teco Karacabey Belediyespor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off hattına dönen Nazilli Belediyespor, son hafta grubun iddialı ekiplerinden Şanlıurfaspor'u da evinde yenerek ilk yarıyı hedefi olan ilk 5 sıra içinde bitirmeyi amaçlıyor. Grupta 24 puanla 5'inci sırada olan siyah-beyazlı ekip, pazar günü 23 puanla takipçilerinden olan rakibini yendiği takdirde ilk devre hedefine ulaşacak.

Zorlu maç öncesi kasığındaki sakatlık geçen Muhammed Ali takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Kadir Kar, "Şanlıurfaspor iyi futbol oynayıp sonuç alamayan bir takım. Çok iyi kadroları var. Hedefe oynayacak bir takım. Bizim de eksiklerimiz var. Mehmet Özdıraz ve Bünyamin sıkıntısı var. Hasan ve Ahmet Gökbayrak cezalı. Benim için önemli değil. Yerine oynayacak oyuncularımız formanın hakkını verecektir. Kazanıp ilk yarıyı Play-Off hattında bitireceğiz" dedi.