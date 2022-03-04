Nazilli Belediyespor, Isparta sınavında - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor, Isparta sınavında

04.03.2022 12:39
Nazilli Belediyespor, Isparta sınavında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak.

Isparta Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Erdem Metoğlu görev yapacak. Nazilli Belediyespor bu karşılaşma öncesinde 31 puanla 12'nci sırada yer alırken, Isparta 32 Spor ise 41 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.


YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu

Futbol Federasyonu, Nazilli, Isparta, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, Isparta sınavında - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:46:52. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor, Isparta sınavında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement